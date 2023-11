Spagna | Sanchez si accorda con gli indipendentisti sull’amnistia E l’attentato a un ex dirigente Pp scuote il Paese

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il centrodestra grida al golpe, dopo cheha raggiunto con il leader indipendentista catalano Puigdemont. E a Madrid scorre il sangue: l'attentato ad un exdel Pp catalanoil. In ogni caso, Pedrotorna alla Moncloa: il leader socialista si presenterà al Congresso la prossima settimana per la fiducia L'articolo proviene da Firenze Post.

Roma, 9 nov. " "Mentre Macron a Parigi organizza una conferenza umanitaria per trovare una via d'uscita dalla catastrofe in corso a Gaza, il premier spagnolochiede il cessate il fuoco e propone una conferenza di pace e la vicepremier belga Petra De Sutter si spinge a chiedere sanzioni economiche sui prodotti che arrivano dai territori occupati in ...

Il premier spagnolo Pedro Sánchez raggiunge un accordo con gli indipendentisti catalani Internazionale

Spagna, ci sarà il Sanchez 3 con l'appoggio degli indipendentisti catalani. Vox: "È un colpo di Stato" TGLA7

Centrodestra non contento Così quella che per il Psoe e i progressisti è un'intesa necessaria per dare stabilità alla Spagna e aiutare la convivenza, per il centrodestra rappresenta invece «un golpe, ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Mentre Macron a Parigi organizza una conferenza umanitaria per trovare una via d’uscita dalla catastrofe in corso a Gaza, il premier spagnolo Sanchez chiede il cessate il f ...