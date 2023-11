Spagna | attentato all’ex leader Pp catalano | spari al volto | è gravissimo

(Di giovedì 9 novembre 2023) In, Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, è stato ferito gravemente alcon colpi d’arma da fuoco. E’ accaduto in pieno centro di Madrid, in via Nu’nez de Balboa, intorno alle 13.30. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale della capitale e la polizia municipale ha isolato la zona.: chi L'articolo proviene da Il Difforme.

