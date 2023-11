Spagna | attentato al leader del Partito popolare | è in fin di vita

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Stato di allerta inpolitico in, è grave.a Vidal-Quadras, il fondatore di Vox ed exdel Pp catalano è gravissimo: gli hanno sparato in faccia nel centro di Madrid. L'ex presidente deldella Catalogna, Vidal-Quadras, 78 anni, versa in condizioni molto gravi. Ilpolitico è stato avvicinato da un uomo che gli ha sparato in faccia. Sarebbe in fin di. Quadras camminava senza scorta in via Núñez de Balboa, in pieno centro a Madrid. I colpi sono stati esplosi da una distanza di circa due mesi e le condizioni di Cuadra sono molto critiche.Leggi anche: Attacco dell'ala ultraconservatrice della Chiesa a papa Bergoglio