Spagna | attentato al fondatore di Vox | Colpito da un proiettile in faccia

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna edel partito Vox, Alejo Vidal-Quadras, è statoda una Madrid. Lo scrive El Mundo secondo cui il politico 78enne è stato raggiunto da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa intorno alle 13.30 di giovedì 9 novembre. Secondo quanto si apprende Vidal-Quadras è statoal volto ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni dall'ambulanza. ."L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato a una distanza di circa due metri al numero 40 di via Núñez de Balboa, nel quartiere Salamanca di Madrid", riporta l'edizione online del quotidiano spagnolo. La zona è stata isolata mentre indaga la Polizia Nazionale. Al momento non ci sono informazioni sulla matrice ...

