Spagna | attentato al fondatore di Vox Alejo Vidal-Quadras | ferito al volto da un colpo di pistola | è grave “ma non in pericolo di vita”? - VIDEO

(Di giovedì 9 novembre 2023)aldi Vox,alda undi, è in gravi condizioni ma non sarebbe indi. Secondo le ricostruzioni, l’ex deputato popolare, 78 anni, stava camminando da solo in via Núñez de Balboa, in pieno centro a Madrid, quando una perso

Uno sconosciuto gli ha sparato in faccia

Spagna: attentato a ex leader del Pp catalano, è grave Agenzia ANSA

Spagna, attentato all’ex leader del Pp Alejo Vidal Cuadras: gravissimo Sky Tg24

Alejo Vidal Quadras Roca, ex leader del Partito Popolare della Catalogna, 78 anni, è in gravi condizioni dopo essere stato colpito in volto da un colpo di arma da fuoco ...Si tratta di Alejo Vidal Cuadra, 78 anni, colpito in faccia da uno sparo in via Núñez de Balboa, in pieno centro a Madrid. Si da la caccia a un uomo ...