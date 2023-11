Spagna | attentato a ex leader del Pp catalano | è gravissimo

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Quadras, di 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. L’ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri. L’attacco è avvenuto alle 13:30 di oggi. Secondo una prima ricostruzione ha ricevuto un colpo di pistola al viso da una distanza di due metri mentre stava camminando per strada. Alejo Vidal-Quadras è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni. Secondo fonti mediche citate dal quotidiano El Mundo, il politico è stabile e cosciente e la sua vita non è in pericolo. L’area dell’agguato è stata transennata, mentre la polizia nazionale ha già aperto un fascicolo d’indagine per capire cosa sia accaduto. #Agresión ...