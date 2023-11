Sostenibilità | Spada Assolombarda | ' ineludibile priorità | ma industria va sostenuta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "Oggi laè per tutti una. La nostralo sa bene e non si tira indietro: stiamo, anzi, mettendo in campo un forte impegno per cogliere questa opportunità, driver irrinunciabile per lo sviluppo di lungo termine della stessa impresa, per ridurre la nostra impronta sul pianeta e per accrescere il benessere sociale ed economico del territorio e della comunità nella quale operiamo. In questa direzione, il progetto di ampliamento dello stabilimento Spin del Gruppo Bracco è un esempio virtuoso di come investire ingeneri ricadute positive in termini di occupazione e della responsabilità che le nostre imprese sentono verso il territorio e le persone”. Così, all'Adnkronos, il presidente di...