Sorteggio ATP Finals 2023 | ecco chi sfiderà Sinner e gli altri accoppiamenti

TORINO - Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune: saranno questi gli avversari di Jannik Sinner nel gruppo Verde alleFinals che scatteranno domenica a Torino. Effettuato ilal Grattacielo Intesa Sanpaolo per quello che è il tradizionale appuntamento conclusivo della stagione del circuito maggiore. Nel ...

Sinner nel gruppo di Djokovic: Nitto ATP Finals, il sorteggio Tuttosport

Sinner nel girone con Djokovic, Tsitsipas e Rune Sky Sport

Oggi, giovedì 9 novembre alle ore 15.00, si terrà l'atteso sorteggio dei gironi per le ATP Finals di Torino 2023. I migliori otto tennisti della stagione saranno suddivisi in due round robin da quattr ...Il 21enne altoatesino Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune nel gruppo verde delle Atp Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Lo ha stabilito il ...