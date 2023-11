Sorteggio ATP Finals 2023 | definiti i gironi Gruppo di ferro per Sinner con Djokovic e Rune!

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Calato il sipario suldelle ATP Final. Il Master di fine anno, che prenderà il via dal 12 novembre e terminerà il 19, ha portato alla definizione dei due raggruppamenti da quattro in cui i più forti tennisti del pianeta si confronteranno. Nell’estrazione, che ha avuto luogo al Grattacielo Intesa di Torino, c’era grande attesa. I campioni di questa edizione sono Novak, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev e Holger Rune. Grandi aspettative per, dopo i due tornei vinti nelle ultime settimane a Pechino e a Vienna, piegando in Cina Alcaraz e Medvedev in semifinale e in Finale e nuovamente il russo nell’atto conclusivo sul veloce indoor austriaco.e Alcaraz, teste di serie n.1 e n.2, hanno ...