“Sono schifata di quello che mi facevano fare” | la testimonianza shock della squillo 15enne

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Una storia terribile che risale a sette anni fa, ma di cui soltanto oggi vengono a galla i particolari. Ieri, nella prima sezione penale del Tribunale di Roma, due ragazze 15enni all’epoca dei fatti hanno raccontato la loro esperienza come prostitute. Vicenda che ha portato a processo un fotografo, Massimiliano B., dopo che un suo amico, un ex militare anche lui appassionato di fotografia, è stato condannato in primo grado con il rito abbreviato ad una pena di sette anni per prostituzione e pornografia minorile. Il racconto in aula delle due ragazze è agghiacciante.Leggi anche: “Ci servono i soldi per il matrimonio” e costringe la fidanzata minorenne a prostituirsi Prostituzione a Roma di due ragazze 15enni: il raccontoAlle due giovani vittime avviate alla prostituzione, oggi maggiorenni,stati attribuiti dai giornalisti i nomi di ...