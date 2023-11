Sono schifata di quello che mi facevano fare Così la squillo 15enne vendeva il suo corpo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il racconto in aula di due ex babyche, in lacrime, hanno spiegato i motivi per cui si avvicinarono a quel mondo e come l'imputato a processo avrebbe saputo della loro minore età

"Avevo 15 anni, miprostituita per guadagnare. Poi midi quello che ho fatto estata persuasa a fare". A parlare è Michela ( nome di fantasia, ndr ) e la sua testimonianza in aula serve a ricostruire quanto accaduto in uno studio di ...

«A 15 anni mi sono prostituita, ora sono schifata di quello che mi hanno convinto a fare» Corriere Roma

«Avevo solo 15 anni, mi sono prostituita per soldi. Se potessi tornare ... Open

«L’ho fatto un po’ per soldi, un po’ come sfida. Avevo solo 15 anni, ero ingenua». Baby squillo per gioco e, come ha spiegato ieri ai giudici a distanza di 7 anni, ...“Avevo 15 anni, mi sono prostituita per guadagnare. Poi mi sono schifata di quello che ho fatto e sono stata persuasa a fare”. A parlare è Michela (nome di fantasia, ndr) e la sua testimonianza in aul ...