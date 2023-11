Sonego-Fognini oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lorenzose la vedrà contro Fabionei quarti di finale del torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il piemontese, dopo aver sofferto tantissimo contro lo statunitense Marcos Giron, ha sfato una prestazione molto solida per avere ragione dell’ostico qualificato giordano Abedallah Shelbayh. Adesso il derby contro il ligure, contro cui non si è ancora incontrato nel corso della carriera. Quest’ultimo è reduce dal rocambolesco successo ai danni del kazako Alexander Bublik, contro cui ha annullato la bellezza di tre match point., vincitore da queste parti durante la passata edizione, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Da vedere, infatti, comeabbia recuperato dopo il match contro il finalista della ...