Sonego-Fognini | Atp Metz 2023 | dove vederla in diretta tv

Leggi su europa.today

(Di giovedì 9 novembre 2023) Match da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, giovedì 9 novembre, nei quarti di finale dell'Atp 250 diè in programma il derby italiano tra Lorenzoe Fabio.Sonny, campione in carica di questo torneo, nei turni precedenti ha battuto l’americano Marcos Giron e...