Sommer | «Inter | una grande difesa ci aiuta! Segreto? Difficile»

(Di giovedì 9 novembre 2023)commenta quanto successo alla Red Bull Arena, dove l’ha preso vittoria e qualificazione contro il Salisburgo. Le sue parole dal post partita diTV. PORTA INVIOLATA – Yannha aiutato nella vittoria di Salisburgo-: «Èdire quale sia il. Oggi è stata una partita complicata, bene esserci presi la qualificazione. Abbiamo avuto delle occasioni, poi siamo riusciti a segnare: tre grandi punti. È il lavoro del portiere rimanere focalizzato tutta la partita: non è facile, ma c’è unache ci aiuta. Il mio mestiere è non dare opportunità a tutti di segnare, guardiamo sempre il momento e l’aiuto alla squadra».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Commenta per primo Yannha parlato nel post - partita ad Amazon Prime : 'Grande vittoria, non è stato facile all'inizio perché l'avversario è stato tosto, abbiamo vinto e sono tre ottimi punti. Non siamo rilassati, ...

Salisburgo-Inter, Sommer: “Poche occasioni, sfruttate al meglio. Testa alle prossime” fcinter1908

Sommer a Sky: "Oggi bravi a difenderci e a sfruttare le poche occasioni. Inter grande club, sono... Fcinternews.it

Partita bloccata alla RedBull Arena, nella prima parte dove inizia meglio il Salisburgo che pressa in modo aggressivo l’Inter ma senza creare grandi pericoli dalle parti di Sommer. La squadra di ...Le parole di Sommer dopo la vittoria, decisiva per il passaggio del turno, dell'Inter. Questa l'intervista dello svizzero.