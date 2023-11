Sommer da record in Europa | Marotta risparmia | i numeri dell'Inter migliorano

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'gongola: è prima in classifica in campionato, si è qualificata agli ottavi di finale di Champions League con due giornate...

... sbagliando il passaggio per liberare il compagno di squadra davanti a. Chi va più vicino al ... una serie negativa da, quasi inarrestabile, dodici sconfitte una dietro l'altra, in ...

INTER, SOMMER IMBATTIBILE: È RECORD IN EUROPA PER LO SVIZZERO - Sportmediaset Sport Mediaset

L'ambientamento lampo, le parate decisive e... i compagni: gli ingredienti del primato di Sommer La Gazzetta dello Sport

Yann Sommer da record con l'Inter. Nelle 15 partite giocate con i nerazzurri in questa stagione, lo svizzero ha tenuto la porta inviolata per ben 9 ...Un record importante per il portiere dell’Inter Sommer dopo l’ennesima porta inviolata con la casacca nerazzurra Il portiere dell’Inter Sommer ieri è stato assoluto protagonista portando la squadra ne ...