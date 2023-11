Soap Opera Turche | Le 10 Da Vedere Per Chi Ha Amato Terra Amara!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 9 novembre 2023): chi ha apprezzatoAmara sicuramente amerà anche le altre 10 telenovele considerate le più amate della Turchia. Ecco quali sono!Amara è una dellepiù amate di sempre. Il suo successo su Canale 5 non ha avuto precedenti, ma ci sono tante altre telenovele prodotte in Turchia altrettanto appassionanti. Ecco le più consigliate per chi ha già avuto modo di apprezzareAmara.: le 10 più consigliate! 1. DayDreamer – Le Ali del Sogno: Chiamata anche Erkenci Kus, questaturca vede come protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Il primo interpreta un fotografo libero e senza legami che si trova a ...