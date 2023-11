Slow Food | domani la Festa degli Orti In Campania 2 mila studenti di 100 classi a lezione di spreco alimentare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ridurre loè una delle azioni più importanti per la salvaguardia delle risorse del pianeta e la lotta alla fame nel mondo, per questo comesiamo convinti sia necessario, fin da bambini, imparare a scegliere i cibi seguendo la stagionalità e mettendo in pratica tecniche antie modalità di conservazionealimenti. Sono queste infatti alcune delle attività con cui venerdì 10 novembre, alunne e alunni in tutta Italia celebreranno la. Grazie all’impegno di quasi 1600 insegnanti formati dall’associazione della chiocciola, durante tutto l’anno scolastico, 35bambine e bambini di oltre 1700in 140 ...