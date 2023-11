Slavia Praga-Roma | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di giovedì 9 novembre 2023) All’Eden Arena, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 traAll’Eden Arena,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/20240-0:Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo: a fine partita0-0: marcatori eIn attesa delle formazioni ufficiali

All'Eden Arena, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Eden Arena,e Roma si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell'Europa League 2023/...

Slavia Praga-Roma, la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

SLAVIA PRAGA ROMA STREAMING TV – Questa sera, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 18,45 Slavia Praga e Roma scendono in campo alla Eden Arena di Praga, partita valida per la fase a gironi della Uefa ...Novità dell'ultim'ora per la Roma di José Mourinho: ecco la probabile formazione a poche ore dal match con lo Slavia.