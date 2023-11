Slavia Praga-Roma | programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ile isu Sky edi, match valido per la quarta giornata dei gironi di. In Repubblica Ceca appuntamento cruciale per i giallorossi, che vogliono vincere per blindare in modo definitivo il passaggio del turno, anche se la certezza del primo posto arriverà soltanto in seguito. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.45 di giovedì 9 novembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giancarlo Marocchi e sucon la telecronaca di Edoardo Testoni. SportFace.