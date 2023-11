Slavia Praga Roma | probabili formazioni | Mourinho e la scelta su Dybala

(Di giovedì 9 novembre 2023) Questa sera in campo in Europa League la sfida tra, ecco leQuesta sera in campo in Europa League la sfida tra, ecco le(3-4-1-2): Mandous; Vlcek, Ogbu, Boril; Tomic, Zafeiris, Dorley, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovsky(3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. Allenatore:

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 In campo l'Europa League con la quarta giornata della fase a gironi. Di pomeriggio la Roma incontra in trasferta lo, l'Atalanta accoglie lo Sturm Graz nel match serale delle 21.00. Il programma Giovedì 9 novembre 2023 Ajax - Brighton: ore 18.45 LASK - Royale Union SG: ore 18.45 M. Haifa - Villareal: ...

Slavia Praga-Roma: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Mourin ilmessaggero.it

Mourinho, rivivi la diretta: le parole del portoghese prima di Slavia Praga-Roma Corriere dello Sport

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie ...Europa League, la programmazione della 4^ giornata su Sky e in streaming su NOW Giovedì 9 novembre • ore 18.45: Slavia Praga-Roma su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile ...