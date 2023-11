Slavia Praga-Roma | probabili formazioni e dove vederla

- Roma ore 18:45 (Sky, Dazn, Now) Atalanta - Sturm Graz ore 21:00 (Tv8, Sky, Dazn, Now) Questo invece è l'orario e la programmazione tv della Fiorentina impegnata in Conference League ...

Slavia Praga-Roma, la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

Mou ne cambia 4: Roma così contro lo Slavia Praga La Gazzetta dello Sport

Partito dall'aeroporto di Fiumicino con qualche linea di febbre, come riporta il sito pazzidifanta.com, Nicola Zalewski ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nicola Zalewski ha smaltito l'influenza e ha dato la sua disponibilità a mister José Mourinho per scendere in campo nella partita di oggi contro lo Slavia Praga.