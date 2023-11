Slavia Praga-Roma | parola a Mourinho | “Sarà la partita della vita”

Leggi su serieanews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lascenderà questo pomeriggio in campo contro loin Europa League ein conferenza stampa è stato chiaro. Le sue parole.andrà in scena questo pomeriggio, alle ore 18:45, per l’Europa League e i giallorossi non intendono sprecare questa chance. In questo senso è stato chiaro anche JoséQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.