Slavia Praga-Roma | parola a Mourinho | “Sarà la partita della vita”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lascenderà questo pomeriggio in campo contro loin Europa League ein conferenza stampa è stato chiaro. Le sue parole.andrà in scena questo pomeriggio, alle ore 18:45, per l’Europa League e i giallorossi non intendono sprecare questa chance. In questo senso è stato chiaro anche JoséQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Deludente prestazione adei giallorossi, alla prima sconfitta europea di questa stagione. Guarda gli highlights di- Roma 2 - ...

Slavia Praga-Roma 2-0: tonfo giallorosso, si complica la qualificazione agli ottavi di Europa League RomaToday

Europa League: Slavia Praga-Roma 2-0, qualificazione ancora da conquistare - Sportmediaset Sport Mediaset

La striscia gol di Romelu Lukaku in Europa League aveva dell’incredibile. Fino a oggi però, perché la sconfitta per 2-0 in casa dello Slavia Praga della sua Roma costringe il belga a dover ...Match point qualificazione per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 in casa dello Slavia Praga per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni… Leggi ...