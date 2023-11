Slavia Praga-Roma LIVE 1-0 | la sblocca Jurecka

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) All’Eden Arena, il match dei gironi di Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Eden Arena,si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi dell’Europa League 2023/20241-0: sintesi e moviola 1? – Inizia il match. 10? – In questi primi dieci minuti di gara losta mettendo in difficoltà lacon numerose iniziative offensive. 18? – Brutto intervento di Provod su Paredes. L’arbitro non estrae neanche il cartellino giallo. 29? – Chytil sfiora il gol del vantaggio dopo un grande stop con il tacco. 38? – Poche ...