Slavia Praga-Roma | le formazioni ufficiali | Belotti dal 1' | out Zalewski

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Roma (calcio d'inizio ore 18.45).(3 - 4 - 3) : Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudera, Zafeiris, Dorley, Boril; Jurecka, Chytil, Provod. Roma (3 - 5 - 2) : Svilar; ...

Slavia Praga-Roma, la probabile formazione di Mourinho Corriere dello Sport

Le formazioni ufficiali di Slavia Praga e Roma per la quarta giornata del gruppo G di UEFA Europa League. Fischio d'inizio ore 18:45 Le formazioni ufficiali di Slavia Praga e Roma per la quarta ...Formazioni ufficiali Slavia Praga-Roma, ecco le scelte di Mourinho in vista del match in Repubblica Ceca che potrebbe chiudere ogni discorso qualificazione La Roma tra poco scende in campo in ...