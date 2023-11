Slavia Praga-Roma | chi gioca e dove vederla in tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) I giallorossi in caso di vittoria sulloaccederebbero ai sedicesimi di finale con due giornate di anticipo. A complicare la vigilia di Mourinho le polemiche con Sarri e qualche problema di formazione. Vediamo le scelte dei tecnici eseguire la gara in diretta

Anche Nicola Zalewski rischia di dover saltare loper una sindrome influenzale dell'ultim'ora. A sinistra si candida quindi Stephan El Shaarawy, che dovrebbe lasciare l'attacco alla coppia ...

Roma, contro lo Slavia Praga pronte due novità sulle fasce RomaNews

Mourinho, rivivi la diretta: le parole del portoghese prima di Slavia Praga-Roma Corriere dello Sport

Dopo un cammino in Europa praticamente perfetto, la Roma arriva a Praga con un obiettivo dichiarato: portare a casa i tre punti e la qualificazione aritmetica alla fase ad eliminazione diretta. Di ...Lo Slavia Praga non si nasconde: almeno per ora quella contro la Roma è la partita più importante della stagione. Mourinho, invece, deve pensare a gestire gli uomini anche in vista del delicato derby ...