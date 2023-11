Slavia Praga | il giallo dei quattro slot sui cambi | la Roma farà ricorso?

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ecco cosa è successo durante la sfida di Europa League vinta dai cechi contro irossi: al triplice fischio sono nati dei sospetti su quanto accaduto nel secondo tempo Unnato al triplice fischio: locontro laha usato tre oper le proprie sostituzioni? Momenti di confusione nel finale quando Trpišovský, tecnico della squadra ceca, ha deciso per un “doppioo” dopo che però aveva già effettuato una sostituzione, occupando quindi già uno. Loha piegato 2-0 lae l’ha superata in classifica: ora è primo davanti airossi per la differenza reti (Ansa Foto) – Notizie.comMinuto 85, l’allenatore manda ...