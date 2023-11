Siti antichi | reliquie | pitture | in essi riconosco te

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dallo scorso anno, finalmente sono ripresi gli scambi culturali tra Cina e Italia, che erano stati sospesi a causa dell’epidemia da Covid-19. Questo ha portato con sé grandi aspettative, un forte entusiasmo e una sincera volontà di ristabilire legami culturali. Nel luglio del 2022, la mostra “Tota Italia. Alle origini di una Nazione” ha sorpreso tutti fin dall’inizio grazie alla ricchezza della tematica, alla quantità e alla qualità delle preziose opere esposte, nonché al complesso allestimento. Questa mostra è stata l’evento principale dell’Anno della Cultura e del Turismo Cina-Italia, rinviato per due anni a causa della pandemia. Da allora, in soli dodici mesi, sono state organizzate oltre una decina di mostre di grande impatto tra Cina e Italia, e se si considerano anche le numerose attività culturali, il bilancio è ancora più impronante. Quest’anno, la mostra ...

... ho sentito, in mezzo a reperti di macerie piùper loro che per me, tanta vita da ... l'archeologo siriano che ha passato tutta la vita a custodire uno deipiù belli del mondo e che è stato ...

Municipio XV. "Musei diffusi", alla scoperta dei siti archeologici di ... Roma Capitale

Percorso di visita per i siti archeologici della Valcuvia Prima Saronno

Tomba medievale sito San Biagio a Cittiglio L’obiettivo era concludere ... unici raccontati attraverso le evidenze funerarie nonché i resti umani degli antichi abitanti della Valcuvia. Sono molte le ...Tra i casi più interessanti, l’omicidio medievale della Tomba 13 di Cittiglio, la cui ricostruzione è stata possibile grazie al lavoro dei nostri antropologi. Questo particolare contesto è stato ...