Sinner-Tsitsipas | ATP Finals 2023 | programma | orario | tv | streaming

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il primo incontro del torneo di singolare delle Nitto ATPdi tennis vedrà scendere in campo Jannik, testa di serie numero 4 della manifestazione: inserito nel Gruppo Verde, l’azzurro esordirà contro l’ellenico Stefanos, numero 6. Domenica 12 novembre il match tra l’italiano ed il greco si giocherà nella sessione pomeridiana, non prima delle ore 14.30, dopo il match di doppio tra Ivan Dodig/Austin Krajicek e Maximo Gonzalez/Andres Molteni, che scatterà alle ore 12.00. Si tratterà dell’ottava sfida tra i due, con i precedenti che recitano 5-2 per il greco, maha vinto l’ultimo confronto, giocato quest’anno a Rotterdam sul veloce indoor, imponendosi in due set.ha invece vinto due volte agli Australian Open (quest’anno agli ottavi al quinto ...

Atp Finals, il calendario: domenica. Il girone giusto: Nole favorito, ma gli altri vanno bene. A conti fatti per Jannik è decisamente un buon successo: testarsi contro il numero ...

Sinner contro Djokovic, Rune e Tsitsipas alle Atp Finals di Torino la Repubblica

Atp Finals, Sinner debutta contro Tsitsipas. Poi le sfide tra Djokovic e Rune La Gazzetta dello Sport

Dopo il sorteggio dei gironi sale l'attesa per il via del torneo e per l'esordio di Sinner: ecco l'ordine delle partite delle prime due giornate ...calendario e orari Domenica 12 novembre Sinner-Tsitsipas non prima delle 14:30 Djokovic-Rune non prima del 21 Lunedì 13 novembre Alcaraz-Zverev non prima delle 14:30 Medvedev-Rublev non prima del 21 ...