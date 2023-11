Sinner nel girone con Djokovic alle Atp Finals 2023 meglio così

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il torneo di tennis Atpsi terrà dal 12 al 19 novembre a Torino. Jannik, numero quattro del sorteggio e delle, è stato sorteggiato insieme a Novak. È un buon sorteggio, non affronterànell’eventuale semifinale e forse potrebbe affrontare Alcaraz che soffre l’azzurro. Del gruppo verde confaranno parte anche il greco Stefanos Tsitsipas e il danese Holger Rune. Nel gruppo rosso troviamo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Alexander Zverev. I primi due di ciascun raggruppamento andranno in semifinale con accoppiamenti incrociati. IL TENNISTA ALTO-TESINO PRIMA DI AFFRONTARE LE ATP: «Credo che ci si sentaquando ci si arriva, perché se ce ...

Jannikè stato sorteggiatogirone Verde delle Nitto Atp Finals in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Con lui Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger Rune. Dell'altro girone, il rosso, ...

Sinner nel gruppo di Djokovic: Nitto ATP Finals, il sorteggio Tuttosport

Atp finals: Sinner nel girone con Djokovic Agenzia ANSA

Roma, 9 nov. (askanews) - Jannik Sinner è stato sorteggiato nel girone Verde delle Nitto Atp Finals in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. Con lui Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Holger ...Ovviamente tutto nel silenzio degli autoproclamati "patrioti". Il Pd non lo consentirà, perché una proposta del genere mette realmente in discussione il principio di uguaglianza e la coesione del ...