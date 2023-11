(Di giovedì 9 novembre 2023) Le ATPtornano di nuovo a Torino dal 12 al 19 novembre. Tra gli assoluti protagonisti ci sarà l'italiano Jannik, per la prima volta al torneo conclusivostagione tennistica e ...

Le ATP Finals tornano di nuovo a Torino dal 12 al 19 novembre. Tra gli assoluti protagonisti ci sarà l'italiano Jannik, per la prima volta al torneo conclusivo della stagione tennistica e arrivato quarto nella classifica punti del 2023. Sul torneo hanno detto la loro anche i giocatori della Juve ...

Sinner, Djokovic o..: chi vincerà le Atp Finals per i giocatori della Juve Corriere dello Sport

Sorteggio Atp Finals 2023: Sinner contro Djokovic o Alcaraz. Ecco il probabile girone dell’azzurro la Repubblica

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Atp Finals, Sinner è carico: sarà diverso da due anni fa. L'azzurro proverà a conquistare un titolo mai vinto dagli italiani.