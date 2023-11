Simona Izzo | “Lucarelli mi ha dato della mafiosa | penso alla querela” La replica di Selvaggia

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non scorre buon sangue tra. Le due nel corso delle ultime puntate di Bndo con le Stelle, su Rai 1, hanno avuto accese discussioni. Quest’ultima è tornata a parlare del loro rapporto e ha ribadito che le battutine e frecciatine che le invia la giornalista sono «passibili di». Durante la sua ultima intervista a “La volta buona”, la regista e produttrice ha dichiarato di non sapere se sarà presente o meno nella prossima puntata di “Bndo con le stelle”. Il motivo di questa decisione così inaspettata? Durante l’ultima puntata andata in onda di Bndo con le Stelle non sono mancate le frecciatine e le discussioni tra...