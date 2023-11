“Si può fare il laser ai turbinati nasali in gravidanza?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 9 novembre 2023) Salve dottoressa. Io e mio marito stiamo cercando unada tre mesi, che però non è ancora arrivata. Per il mese prossimo ho prenotato ilai, che dura 10 minuti in anestesia locale. La mia domanda è, visto che non voglio smettere di provare a concepire: se prima di un ritardo (quindi nelle prime settimane di una possibile) effettuo il, correrei dei rischi? Oppure non succede niente? L'articolo proviene daOnLine.