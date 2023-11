(Di giovedì 9 novembre 2023) La star lo ha raccontato, per la prima volta, in una lunga intervista nello show Let’s Take Off Camera, senza fare il nome del presunto aggressore: «Ha tirato fuori il pene davanti alla faccia. Ero molto giovane e feci quello che faccio quandonervosa, ho iniziato a ridere»

Per la prima voltaha rivelato di aver subito molestie sessuali da un ex capo di Sony Pictures . In un'intervista rilasciata in una puntata del podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, l'attrice ha ...

Sharon Stone: 'Molestata sessualmente da un ex capo di Sony Pictures' Agenzia ANSA

Sharon Stone: «Sono stata molestata sessualmente da un ex capo della Sony» Vanity Fair Italia

Successe alla fine degli Anni Ottanta: Sharon Stone fu molestata sessualmente da un ex capo della Sony Pictures, nel suo ufficio. La star lo ha raccontato, per la prima volta, in una lunga intervista ...Le parole di Sharon Stone durante lo show “Let’s Talk Off Camera” hanno fatto il giro del mondo. L’attrice americana ha confessato alla conduttrice Kelly Ripa di essere stata molestata sessualmente da ...