Sharon Stone | “Molestata da un ex capo della Sony Pictures”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di confessioni per l’indimenticata Catherine Tramell di Basic Instict. Dopo aver recentemente confidato a People di soffrire di una particolare disabilità, a causaquale rischia attacchi epilettici,racconta per la prima volta di essere stata vittima di molestie., le parole shock dell’attrice Intervistata durante lo show Let’s talk off camera con Kelly Ripa, l’attrice ha rivelato di essere statasessualmente da un ex. L’episodio risale agli anni Ottanta, quando era ancora agli inizi di carriera. All’epoca dei fatti, la, fondata nel 1987, aveva come presidenti Peter Guber e Jon Peters, a ...