Sharon Stone e la sconvolgente rivelazione sulle molestie ricevute | “Lo ha tirato fuori e poi…”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023è una delle attrici più famose e iconiche di Hollywood, anche se la sua carriera è legata indissolubilmente a quella famosa scena delle cosce accavallate in “Basic Instinct” che le provocò addirittura la perdita della custodia del figlio. In un’intervista a Kelly Ripa nel podcast “Let’s talk off camera” l’attrice, a distanza di circa 40 anni, ha raccontato di unamolestia sessuale ricevuta da un pezzo grosso della Sony Pictures. L’attrice non ha rivelato il nome della persone che l’ha molestata, ma ha detto che l’episodio si è verificato quando lei non era ancora famosa.da un pezzo grosso della Sony Laha raccontato che alla fine degli anni ’80, quando non aveva ancora raggiunto l’apice del successo, le sue foto erano ...

Per la prima voltaha rivelato di aver subito molestie sessuali da un ex capo di Sony Pictures . In un'intervista rilasciata in una puntata del podcast Let's Talk Off Camera di Kelly Ripa, l'attrice ha ...

Sharon Stone: 'Molestata sessualmente da un ex capo di Sony Pictures' Agenzia ANSA

Sharon Stone shock: molestata da un ex capo di Sony Pictures TGCOM

“Un dirigente Sony mi sventolò il pene in faccia”. Sharon Stone, durante lo show Let’s Talk Off Camerà con Kelly Ripa, ha ricordato per la prima volta i dettagli di una molestia subita prima ancora ...Le molestie subite Sharon Stone ha raccontato di aver incontrato il capo della Sony nel suo ufficio. Dopo essersi accomodata su un divano, l'uomo, il cui nome non viene rivelato, cominciò a farle dell ...