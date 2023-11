Sette new entry tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ | spunta l’Irpinia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMaccagno Imperiale (Va), Badalucco (Im), Monteprandone (Ap), Giano dell’Umbria (Pg), Palena (Ch), Frigento (Av) e Agira (en) sono i nuovi borghi ammessi tra quelli piùd’Italia. L’Associazione ne ha certificato il superamento dei 72 parametri d’ammissione, raggiungendo quota 361 borghi e rafforzando così la propria presenza sul territorio nazionale. Sono ormai circa un migliaio i comuni che hanno chiesto di essere valutati per l’ammissione nell’Associazione e la lista d’attesa è ancora abbastanza lunga, a dimostrazione dell’interesse che i comuni sotto i 15mila abitanti hanno nei confronti dell’Associazione. Per i Comuni che ottengono il riconoscimento si tratta di una grande occasione di sviluppo economico e sociale, ma anche di assunzione di una responsabilità importante nei confronti degli altri componenti della rete. La rigidità ...

GENOVA - Tra le sette nuove new entry nell'Associazione de "I borghi più belli d'Italia" c'è anche l'imperiese Badalucco: il borgo del ponente ligure per entrare a farne parte ha dovuto superare i 72 ...