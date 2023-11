Servizio idrico integrato | l’importanza della depurazione dell’acqua

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 Il riutilizzo delle acque reflue depurate è un approccio indispensabile al giorno d’oggi per un utilizzo più razionale e sostenibilerisorsa idrica. Il riuso, infatti, assicura numerosi benefici, in quanto consente di tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei riducendo il prelievo d’acqua. Inoltre, contribuisce a diminuire l’impatto ambientale e garantisce anche vantaggi economici, poiché consente di fornire alla comunità acqua di buona qualità a costi più bassi. Per questo motivo alcune aziende pubbliche come Gruppo CAP promuovono laper utilizzi non domestici, una soluzione circolare che fa bene all’ambiente e all’economia. Nel dettaglio, il gestore del...