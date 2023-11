Serie A | la Juventus costruisce una nuova ‘BBC’ per riconquistare lo ‘Scudetto’

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 9 novembre 2023) 2023-11-09 07:31:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: L’inizio della stagione 2023-24 non si presenta bene per la. La ‘Vecchia Signora’ ha concordato con la UEFA di restare fuori dalla Conferenza come sanzione per il “Caso Plusvalas” e ha perso, per strada, due calciatori: il promettente Nicol Fagioli per la loro partecipazione a scommesse illegali e Paul Pogba positivo al doping. Tuttavia, Juve,come già accaduto dopo Calciopoli nel 2006, è risorto dalle sue ceneri: seconda marcia inA, dopo 11 giorni, a soli due punti dall’Inter. ‘Max’ Allegri è riuscito a recuperare l’affidabilità difensiva che ha portato i ‘bianconeri’ a incatenare nove ‘Scudetti’ tra il 2012 e il 2020, tre con Conte, cinque con lo stesso Allegri e uno con Sarri. ...