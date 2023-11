SeinInlove | in anteprima il video di ‘Cosmica’

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da venerdì 10 novembre è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores Cosmica, il singolo d’esordio dei, band romana capitanata da Camilla Ciminelli. Intrecci di pop e rock su una trama indie costruiscono un brano delicato in cui voce e chitarre si rincorrono senza mai raggiungersi. Nel tentativo di liberarsi l’una dalle altre, i fraseggi morbidi e articolati di entrambe si fanno netti e incisivi sul finale quando, prima il canto e poi una coda strumentale, lasciano presagire l’atterraggio in un universo personale dove le stelle diventano piccole cicatrici tatuate sulla pelle. Una melodia che, come la fuga, è solo apparentemente semplice. «È il primo pezzo che ho scritto perché avevo bisogno di allungarmi, per riavvicinarmi ad un universo a cui non arrivavo più. – dichiara Camilla Ciminelli – E proprio stirandomi, ho ...