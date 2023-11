Secondigliano | trovato in possesso di droga e armi | arrestato

(Di giovedì 9 novembre 2023)indi. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano Nella serata di martedì, gli agenti del Commissariato, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Vittorio Emanuele III a, hanno notato un soggetto con atteggiamento circospetto che, alla loro vista, si è diretto all’interno di uno stabile barricandosi in un appartamento al primo piano. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione al cui interno sorprendendo il predetto che tentava di darsi nuovamente alla fuga calandosi dal balcone. Inoltre, gli operatori, all’interno dell’appartamento in questione, hanno rinvenuto 3 buste contenenti diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 658 ...

