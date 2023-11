Se non sapete cos’è la separazione dei poteri | inutile che parliate di riforme costituzionali e democrazia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) È arrivato in libreria il miodeie giustizia digitale (Mimesis, € 14), un librettino azzurro che in 150 pagine sostiene quanto segue: se nonladei, èchedie di. Monito rivolto soprattutto ai nostri apprendisti riformatori della Costituzione: “Astenersi politicanti e perditempo”. Qui di seguito riporto l’inizio del libro. Il declino delle democrazie liberali occidentali – così chiamate per distinguerle dalle democrazie illiberali, o democrature – era iniziato già nel Novecento, proprio quando le si dava per trionfanti. Era il 1989, il Muro di Berlino era caduto, la Guerra fredda vinta, e gli ex ...