Scuola | concorso docenti 2023 Si attende il bando | quando sarà pubblicato?

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le nuove direttive sulla formazione del PNRR mirano al target di assunzione per 70milaentro il 2024. È già arrivato l’ok di Bruxelles e per quest’anno sono stati autorizzati 30mila posti, più l’autorizzazione di altri 10-15mila, correlati a cattedre non coperte con le immissioni in ruolo di quest’estate. Ilil primo della fase transitoria. Entro novembre dovrebbero arrivare regolamento e. Per avviare la procedura è necessaria prima la predisposizione della banca dati dei quesiti