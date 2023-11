Scrive “I love Allah” | scatta il panico e l’allarme terrorismo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un giovane egiziano su un volo diretto al Cairo comincia a dare fastidio a tutti, il comandante all’istante ha dirottato l’aereo a Fiumicino Momenti di verosul volo A321 diretto al Cairo della compagnia Vueling e atterrato in emergenza e senza preavviso a Fiumicino. Un ragazzo che viaggiava su quell’aereo ha cominciato a dare fastidio a tutti perché non stava bene e una volta che doveva assumere dei medicinali, sul documento da compilare per l’assunzione di responsabilità dei farmaci ad un certo punto ha scritto “I”. L’aeroporto di Fiumicino in stato di allerta per il(Ansa Notizie.com)Una delle hostess, appena ha preso in mano il modulo, ha subito avvisato il comandante che, senza nemmeno pensarci un minuto, ha avvisato la torre di controllo di Fiumicino che stava per arrivare. Si è ...

"IAllah" sul modulo per assumere medicinali in volo e scatta l'allarme antiterrorismo ad alta quota. Il comandante che dirotta l'aereo per timore di un fondamentalista islamico a bordo. E ...

Falso allarme terrorismo a Fiumicino, scrive «I love Allah» su un aereo e il comandante dirotta a Roma il volo Parigi-Il Cairo Corriere Roma

Egiziano scrive "Io amo Allah" sull'aereo, panico a bordo e ... Secolo d'Italia

sul documento da compilare per l’assunzione di responsabilità dei farmaci ad un certo punto ha scritto “I love Allah”. L’aeroporto di Fiumicino in stato di allerta per il terrorismo (Ansa Notizie.com) ...L'uomo, che già aveva creato problemi subito dopo il decollo dicendo di sentirsi male, ha gettato nel panico le hostess quando ha dovuto compilare il modulo per assumere medicinali. Ma non era un terr ...