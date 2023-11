Scontri in città | le prime sanzioni per i tifosi dell’Union Berlino

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 9 novembre 2023) Arrivano i primi dati inerenti ai fermi per itedeschi in quel di Napoli, rei di aver arrecato danni allapartenopea. Napoli-Unionnon è stato solo un incontro durato 90 minuti e culminato con un inaspettato successo mancato per gli azzurri. Il match tra partenopei e tedeschi è stato infatti anche teatro ditrasia il 7 che l’8 novembre, cominciati nelle principali piazze dellae poi conclusi all’interno del Maradona tramite lanci vari di petardi. In merito a ciò, ecco dunque arrivare la prima comunicazione ufficiale da parte della Questura di Napoli. Napoli-Union, Daspo per 11tedeschi Tramite un comunicato ad opera della Questura di Napoli, ie i cittadini sono venuti a ...