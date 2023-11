Sciopero mezzi pubblici venerdì 10 novembre a Milano | tutte le info utili

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) –deidi trasportodomani,102023, a. Lo stop è stato proclamato dal sindacato Al Cobas dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A essere interessate sono le linee Atm del capoluogo lombardo. Il servizio di metropolitana, tram e bus potrebbe dunque subire ritardi e cancellazioni, causando inevitabili disagi a chi deve spostarsi: viaggeranno regolarmente solo da inizio servizio alle 8:45 e dalle 15 alle 18.Questodi non coinvolge il servizio ferroviario: i convogli di Trenord e quelli a lunga percorrenza di Trenitalia e Italo circolano dunque regolarmente per tutta la giornata. L’agitazione è stata organizzata per protestare “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare ...