Sciopero della scuola | le tre ragioni per cui professori e studenti scendono in piazza venerdì 10 | “No all’autonomia differenziata”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il mondo, scende incontro la legge di Bilancio. La Flc Cgil e la Uil hanno proclamato unonazionale per l’intera giornata di tutto il personale del settore istruzione, dell’Università,ricerca eformazione professionale statale e non. Insieme a loro si uniranno anche gliche sono pronti ad abbandonare le aule per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte del governo e del ministro di viale Trastevere, Giuseppe Valditara. I segretari nazionali di categoria dei due sindacati, Gianna Fracassi e Giuseppe D’Aprile, hanno lanciato un appello a manifestare in ogni città d’Italia per far sentire la voce di maestri,e collaboratori sulla questione dei ...

...i mugugni tra coloro che sono stati lasciati per mesi all'oscuro di un'intesa a favore... ←generale in Umbria il 17 novembre: in piazza per alzare i salari ed estendere i diritti ...

Sciopero della scuola, le tre ragioni per cui professori e studenti scendono in piazza venerdì 10: “No… Il Fatto Quotidiano

Sciopero del 17 novembre 2023: volantini di settore e per temi FLC CGIL

Per quanto riguarda la nuova avventura di Superman sul grande schermo, pare che il progetto sia in fase di pre-produzione dai tempi dello sciopero. James Gunn, che si occuperà della regia e della ...in una manovra priva di visione e di prospettiva rafforza le ragioni dello sciopero proclamato dalla CGIL e che vedrà le lavoratrici e i lavoratori dei settori della conoscenza nelle piazze del Paese ...