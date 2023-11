Sci alpino | le favorite per la Coppa del Mondo di slalom | chi può inserirsi nel discorso tra Shiffrin e Vlhova?

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sul secondo fine settimana di gare per quanto riguarda ladeldi scifemminile 2023-2024. Dopo il consueto esordio con il gigante sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, il Circo Bianco farà tappa in Lapponia per duesulla pista di Levi (Finlandia). Le prime due prove tra i pali stretti (delle 11 totali) daranno ufficialmente il via alla caccia alladi specialità che, nell’ultima edizione, è finita nelle mani di Mikaela. Anche in questa occasione la nativa del Colorado è la grande favorita per dominare la scena tra i rapid gates, laddove ha conquistato ben 7 Coppe di specialità. La fuoriclasse statunitense, che nell’ultimo decennio ha dettato legge income mai avvenuto ...