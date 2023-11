Sci alpino | la Coppa del Mondo alla scoperta della Zermatt-Cervinia Inedita discesa su ghiacciaio transfrontaliera

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ladeldi scista per vivere un evento a suo modo storico. Per la prima volta dal 1967 si disputerà una gara, poiché si partirà in una nazione e si arriverà in un’altra. I due Paesi coinvolti saranno la Svizzera e l’Italia. Dunque si attraversa un confine “vero” e non “annacquato” dalle frontiere ormai solo nominali dell’Unione Europea. Il palcoscenico dell’inedito appuntamento è rappresentato dpista Gran Becca, che si dipana fra. Il contestocosiddetta “Speed Opening”, ovvero la prima tappa stagionale dedicatavelocità, è senza dubbio particolare. La pista disegnata da Didier Defago – campione olimpico dilibera nel 2010, nonché vincitore ...