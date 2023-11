Sci alpino | Coppa del Mondo | neve ok | via libera Fis allo slalom di Gurgl

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il controlloè positivo e la Fis ha pertanto potuto dare il viaper lo svolgimento dellodidelmaschile di sciin quel di, in Austria. La gara è programmata per il 18 novembre e adesso vi è la certezza che si può disputare regolarmente. Da questo appuntamento gli azzurri si aspettano di ottenere un buon numero di punti per la classifica generale. SportFace.

...in forza al momento su Rai2 con il suo programma mattutino in onda di domenica (si ricorda che per due settimane salterà la messa in onda per lasciare spazio al Campionato Mondiale di) di ...

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: sorpresa Alliod, è 2°! Paris nascosto OA Sport

Open Fiber: la fibra accende la coppa del mondo di Sci alpino Affaritaliani.it

Il meteo è il nemico numero 1 per le storiche prime discese transfrontaliere in Coppa del Mondo: dopo la cancellazione odierna, anche venerdì a ...Sono presenti 9 postazioni di soccorso con personale misto e con medico dislocate in partenza, lungo il tracciato di gara e all’arrivo, coordinate dalla base operativa sul posto: il direttore del 118 ...